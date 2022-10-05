Мужчина попал под поезд на станции в Петрозаводске | 360°

Происшествия 05 октября 2022, 14:56 Поделиться Telegram

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Viber Мужчина попал под поезд на станции в Петрозаводске

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В Петрозаводске на железнодорожной станции мужчина погиб под колесами поезда. Об этом написал karelinform.ru со ссылкой на местные соцсети.

Все произошло во вторник, 4 октября, примерно в 17:30. Прибывшие на место происшествия медики лишь констатировали смерть мужчины.

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На вид погибшему было 35-45 лет. В настоящий момент правоохранители устанавливают его личность и обстоятельства смерти.

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