Мужчина попал под поезд на станции в Петрозаводске | 360°

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Мужчина попал под поезд на станции в Петрозаводске

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В Петрозаводске на железнодорожной станции мужчина погиб под колесами поезда. Об этом написал karelinform.ru со ссылкой на местные соцсети.

Все произошло во вторник, 4 октября, примерно в 17:30. Прибывшие на место происшествия медики лишь констатировали смерть мужчины.

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На вид погибшему было 35-45 лет. В настоящий момент правоохранители устанавливают его личность и обстоятельства смерти.

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