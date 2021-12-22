22 декабря 2021, 22:08
Мужчина попал под колеса грузового поезда в Ростовской области
41-летний житель Ростовской области попал под колеса грузового поезда на железнодорожном перегоне «Новочеркасск — Александровка». Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УТ МВД по СКФО.
Мужчина находился слишком близко к железной дороге во время движения поезда. Машинист попытался затормозить состав, однако столкновение все равно произошло. В результате пострадавший скончался на месте происшествия.
«Возможной причиной ЧП стало нарушение жителем донского региона правил поведения на объектах железнодорожного транспорта», — рассказали в ведомстве.