Мужчина попал под колеса грузовика на трассе Тюмень — Екатеринбург | 360°

Все новости

Здоровье

19 сентября 2022, 15:27

Фейк: Центр имени Гамалеи разработал «таблетку от ожирения»

Общество

19 сентября 2022, 15:23

Перечислены аксессуары, которые помогут с комфортом работать из дома

Реклама

Подмосковье

19 сентября 2022, 15:21

Серпуховская ветеринарная лаборатория получила подтверждение аккредитации

Спецоперация

19 сентября 2022, 15:19

Политолог Дугин заявил о близости третьей мировой войны из-за ситуации на Украине

Подмосковье

19 сентября 2022, 15:14

Губернатор Воробьев: тепло пришло в 50% домов Подмосковья

Спецоперация

19 сентября 2022, 15:12

Запад начинает ловчить. Страны НАТО ищут лазейки, чтобы отказаться от поставок оружия Киеву

Подмосковье

19 сентября 2022, 14:58

Площадки для игр и спорта появились в парке «Река времени» в Лобне после благоустройства

Подмосковье

19 сентября 2022, 14:47

Жители Подмосковья выбрали обивку сидений для новых автобусов

Подмосковье

19 сентября 2022, 14:44

Освобождение семей с детьми от НДФЛ при продаже земли назвали важной мерой для Подмосковья

Происшествия

19 сентября 2022, 15:03

Мужчина попал под колеса грузовика на трассе Тюмень — Екатеринбург

Читать 360tv в

ДТП с участием грузовой машины произошло накануне на 55-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень. Водитель фуры DAF не заметил пешехода и наехал на него в поселке Белоярский, написал сайт tagilcity.ru.

Реклама

В пресс-службе МО МВД России Заречный уточнили, что пострадавшего доставили в больницу № 1 Асбеста. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, перелом носа, ребер и костей голени. Сейчас мужчина находится в реанимации.

ДТП

Екатеринбург

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама