Происшествия 19 сентября 2022, 15:03 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Мужчина попал под колеса грузовика на трассе Тюмень — Екатеринбург

Читать 360tv в

ДТП с участием грузовой машины произошло накануне на 55-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень. Водитель фуры DAF не заметил пешехода и наехал на него в поселке Белоярский, написал сайт tagilcity.ru.

Реклама

В пресс-службе МО МВД России Заречный уточнили, что пострадавшего доставили в больницу № 1 Асбеста. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, перелом носа, ребер и костей голени. Сейчас мужчина находится в реанимации.

0 0 0 0 0 0