Происшествия 20 марта 2024, 17:20 Мужчина попал под колеса «Газели» на трассе под Самарой в свой день рождения

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В Самарской области мужчина получил травмы в ДТП в свой день рождения. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.

Авария произошла ночью на трассе М-5. Согласно данным ведомства, водитель «Газели» сбил 39-летнего пешехода, который следовал по темной дороге без светоотражающих элементов на одежде.

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Пострадавшему потребовалась госпитализация. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.