Мужчина попал под колеса автомобиля каршеринга в Казани | 360°

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Мужчина попал под колеса автомобиля каршеринга в Казани

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Мужчина из Казани попал под колеса каршерингового автомобиля, за рулем которого находилась девушка. Об этом сообщила Inkazan со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД города.

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Авария случилась на улице Завойского. Мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу. Однако он не успел перейти дорогу до включения красного света. Девушка, которая находилась за рулем автомобиля, начала движение и наехала на пострадавшего. По ее словам, она не увидела мужчину из-за того, что на улице было темно, а он был в черной одежде. В результате пешеход получил травму руки.

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