26 ноября 2021, 10:24
Мужчина попал под колеса автобуса в Колпино
ИА Nation News: пострадавший от полученных травм скончался на месте
Смертельное ДТП с участием автобуса произошло накануне на автобусном кольце, которое расположено на Вокзальной улице в Колпино. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на группу «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».
Мужчина оказался под колесами автобуса и от полученных травм погиб на месте. Подписчики группы предположили, что погибший вряд ли был пешеходом или пассажиром, поскольку место ДТП достаточно малолюдное, а автобусная остановка расположена в ста метрах.
Правоохранителям предстоит выяснить обстоятельства происшествия.