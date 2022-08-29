29 августа 2022, 14:06
Мужчина попал под грузовой поезд в Кировском районе Петербурга
Инцидент произошел накануне не перегоне станций Пелла — Гора в Кировском районе Санкт-Петербурга. Об этом написали «Невские новости».
Как рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по Северо-Западному округу, 31-летний житель Отрадного переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист грузового состава применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.
Пострадавший получил перелом правой голени и колотую рану крестцовой области. В настоящий момент врачи оказывают ему всю необходимую помощь.