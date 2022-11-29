29 ноября 2022, 21:55
Мужчина попал под электричку в Ленобласти
Электричка насмерть сбила мужчину в Ленинградской области. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД.
Установлено, что погибший переходил пути в неположенном месте. Машинист сигналил ему, а также применил экстренное торможение, но избежать аварии не получилось. Пешеход погиб на месте происшествия. Правоохранители выясняют все обстоятельства и подробности случившегося.
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