Мужчина полуголым и в крови сбежал от медиков после купания в Москве-реке

В Москве полицейские нашли окровавленного мужчину, который сбежал из больницы. Перед этим он спрыгнул с Москворецкой набережной в реку и попал в сливную канализацию.

Как стало известно газете «Вечерняя Москва», 24 сентября 36-летний мужчина спрыгнул на набережной в реку, но попал в сливную технологическую канализацию. Оттуда его достали спасатели МЧС и передали врачам.

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Однако в медицинском учреждении мужчина пробыл недолго. Дежурный врач поликлиники обратился в полицию Таганского района и рассказал, что тот не дал медикам себя осмотреть и сбежал из больницы без одежды и в крови.

«По данному адресу были направлены полицейские и наряд скорой помощи, которые по прибытии на место происшествия обнаружили гражданина 1983 года рождения», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Сейчас решается вопрос о госпитализации беглеца. Полиция проводит проверку.