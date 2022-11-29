Происшествия 29 ноября 2022, 22:14 Мужчина получил условный срок за пьяную стрельбу в поезде Чита — Москва

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Суд вынес приговор жителю Иркутской области, который, будучи нетрезвым, устроил стрельбу в поезде Чита — Москва. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу Забайкальского линейного управления России на транспорте.

По данным местных СМИ, машинисту поезда пришлось сделать остановку на станции Могзон в Забайкальском крае. Оказалось, что пьяный пассажир, который работает охранником, начал стрелять из служебного оружия в сидение.

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Мужчина заявил, что выстрелил случайно. Его приговорили к 2,9 года тюрьмы за хулиганство.

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