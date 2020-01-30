Мужчина получил удар от кассира «Дикси» и умер. Видео
Полиция задержала подозреваемого 29 января на территории Подмосковья, рассказали «360» в пресс-службе столичного ГУ МВД.
«Гражданина 1994 года рождения подозревают в том, что 20 января в ходе конфликта он причинил телесные повреждения 39-летнему мужчине в магазине на Симферопольском бульваре. Последний скончался», — уточнили в полиции.
По имеющимся данным, конфликт между мужчинами произошел в магазине «Дикси». Один из покупателей попытался украсть банку кофе, за что в итоге поплатился жизнью. Удар кассира, уточнил Telegram-канал Baza, разорвал ему селезенку.
Бить вора сотрудник магазина якобы начал не сразу, а после его угроз и оскорблений в сторону работников «Дикси». Сначала резко ударил мужчину в живот, а потом — в голову.
Умер мужчина спустя несколько дней. За кофе он все-таки заплатил — кассир заставил, показав на камерах момент кражи. Теперь сотрудник магазина может сесть на 15 лет.
Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой смерть.
Комментарий представителей сети «Дикси» на момент публикации «360» получить не удалось.