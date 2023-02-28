Происшествия 28 февраля 2023, 00:37 Мужчина получил травмы во время пожара в петербургской квартире

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Серьезный пожар произошел в Кировском районе Санкт-Петербурга. Там загорелась квартира в доме на улице Лени Голикова. Об этом сообщило издание Neva.Today со ссылкой на городское управление МЧС России.

Возгорание зафиксировали в понедельник, 27 февраля. Пожар вспыхнул на кухне трехкомнатной квартиры. Пламя охватило площадь в пять квадратных метров. В ликвидации пожара задействовали 15 человек личного состава на трех единицах спецтехники. Потушить огонь удалось за полчаса.

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В результате травмы получил местный житель. Его доставили в больницу.

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