Мужчина пострадал во время пожара в гараже в Ростове-на-Дону

Пожар произошел в одном из гаражей на улице Круговой Железнодорожного района Ростова-на-Дону. Хозяин здания получил травмы, когда пытался потушить возгорание. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Ростовской области.

В гараже произошло короткое замыкание электропроводки. Мужчина тут же вызвал пожарных, а сам попытался ликвидировать огонь и спасти свои вещи. Во время пожара он заработал отравление продуктами горения.

Когда приехали спасатели, огонь охватил уже все здание. Потушить пожар удалось в течение получаса. Пострадавшему вызвали скорую, однако мужчина отказался от госпитализации.