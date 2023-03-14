Эксклюзив 14 марта 2023, 15:09 Мужчина получил травмы, рухнув с платформы на станции Одинцово в Подмосковье Источник «360»: мужчина пострадал при падении с платформы на станции Одинцово

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Мужчина пострадал, упав с платформы на железнодорожной станции Одинцово в Подмосковье. О происшествии сообщил источник «360».

На кадрах с места происшествия видно, что на станцию прибыли сотрудники полиции. Состояние пострадавшего и все обстоятельства случившегося уточняются.

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В Минтрансе региона неоднократно призывали жителей соблюдать максимальную осторожность на ж/д станциях. Важно не бегать по платформе и ни в коем случае не переходить пути в неположенном месте, подчеркивали в ведомстве.

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