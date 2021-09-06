Мужчина получил тяжелые травмы из-за лопнувшей шины

Работник коммунальных служб госпитализирован в Санкт-Петербурге. Он получил тяжелые травмы, когда накачивал колесо трактора, сообщили «Невские новости».

Шина лопнула, не выдержав давления, отлетев в голову мужчине. Врачи диагностировали у него травму головы, открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, множественные переломы костей черепа и шок II степени. Пострадавший находится в Елизаветинской больнице в тяжелом состоянии.