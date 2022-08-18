Мужчина получил срок за телефонный терроризм в Новгородской области

Суд приговорил жителя Новгородской области к году тюрьмы за телефонный терроризм. Об этом сообщило издание «Новгород.ру» со ссылкой на пресс-службу судов региона.

По данным ИА Nation News, мужчину признали виновным в том, что он распространил ложные сообщения о терактах. В том числе он рассказал о якобы готовящемся взрыве дома.

Своим поведением нарушитель дезорганизовал работу экстренных служб региона. Вину он признал. Суд отправил его в тюрьму на год.