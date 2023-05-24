Происшествия 24 мая 2023, 18:11 Мужчина получил срок за изнасилование двух девочек в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге 60-летний мужчина, который ранее уже имел проблемы с законом, изнасиловал двух несовершеннолетних девочек. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СК России по Свердловской области.

Ситуация произошла в конце января текущего года. В подъезде многоэтажки бездомный мужчина напал на школьниц и надругался над ними. Девочки не смогли сопротивляться из-за страха.

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Спустя время мужчину задержали. Пострадавшие опознали злоумышленника. Его приговорили к заключению сроком на 16 лет.