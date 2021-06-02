Мужчина получил срок за драку с полицейскими в ХМАО

Жителя ХМАО приговорили к условному сроку за драку с полицейскими в пьяном виде. Кроме того, до этого он сбил одного из них на машине и проехал с ним на капоте. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК по региону.

Уточняется, что полиция попыталась остановить мужчину, но вместо этого он наехал на одного из сотрудников, а потом протащил его на капоте более километра. После нарушитель устроил с правоохранителем драку. Выяснилось, что он был пьян. В результате мужчину приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно.