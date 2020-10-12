Мужчина получил пулевое ранение головы на пикнике у костра

Уточняется, что в отделение Гатчинской ЦРБ поступил пострадавший с сотрясением головного мозга, травмами конечностей, гематомами, переломом носа, пулевым ранением головы, правого плеча и левого бедра. Врачи отметили, что пациент находился в состоянии алкогольного опьянения.

Пострадавший рассказал, что они с друзьями общались и вместе распивали спиртные напитки. У мужчины завязался конфликт с приятелями, он достал газовый баллончик и распылил содержимое в воздух. Вещество попало на его оппонента, тот пошел к отцу и рассказал о произошедшем. Родитель пришел к месту посиделок, избил обидчика сына и несколько раз выстрелил в него из травматического оружия.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».