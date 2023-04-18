Происшествия 18 апреля 2023, 11:45 Мужчина получил ожоги при тушении пожара в Набережных Челнах

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Ночью 17 апреля в Набережных Челнах произошел пожар в трехэтажном доме. Местный житель потушил возгорание самостоятельно, однако получил ожоги второй степени, написал сайт inkazan.ru.

По данным пресс-службы Главного управления МЧС России по Татарстану, огонь вспыхнул в квартире на третьем этаже дома на улице Тан. Там загорелся матрас на площади один квадратный метр.

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Хозяин квартиры 1963 года рождения во время тушения получил ожоги, но от госпитализации отказался.