Мужчина получил ожог роговицы в результате стрельбы в Петербурге

Водитель выстрелил из газового пистолета в пьяного пешехода в Санкт-Петербурге. У пострадавшего диагностировали ожог роговицы. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Между ними произошел конфликт, который закончился стрельбой. После этого водитель уехал с места происшествия. Пострадавшего и его знакомого, который был с ним в тот момент, забрали в полицию. У мужчины диагностировали ожог роговицы.