15 декабря 2023, 09:11
Мужчина получил открытый перелом ноги во время ДТП с грузовиком в Крекшино
Источник «360»: в Крекшино столкнулись легковушка и грузовик, есть пострадавший
Грузовик Ford и легковушка Lada не поделили дорогу на мосту в поселке Крекшино под Москвой. Авария произошла ранним утром 15 декабря, сообщил «360» источник.
Пострадал 32-летний мужчина, его забрали на скорой. У пациента диагностировали открытый перелом правой берцовой кости и рану правой брови. Медики доставили пострадавшего в Городскую больницу №1.
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Из-за аварии пришлось перекрыть движение по одной полосе на мосту. Обошлось без разлива топлива.
Ранее мужчина на иномарке протаранил шесть припаркованных машин в Москве. Виновник аварии находился в нетрезвом состоянии, его отправили в больницу с ушибом спины.
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