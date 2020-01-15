Мужчина получил обширные ожоги из-за взрыва «коктейля Молотова»

По данным сайта «Дни.ру», пострадавший рассказал, что возгорание началось из-за броска бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью.

По словам медиков «у него обожжено 40% поверхности тела», ожоги первой, второй и третьей степени. Полиция проводит проверку происшествия. Пока неясно: на пострадавшего напали или всему виной его неосторожность.