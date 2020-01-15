15 января 2020, 17:41
Мужчина получил обширные ожоги из-за взрыва «коктейля Молотова»
Инцидент произошел в Москве на Новослободской улице. Мужчина был экстренно госпитализирован с обширные ожогами после взрыва «коктейля Молотова». Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва».
По данным сайта «Дни.ру», пострадавший рассказал, что возгорание началось из-за броска бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью.
По словам медиков «у него обожжено 40% поверхности тела», ожоги первой, второй и третьей степени. Полиция проводит проверку происшествия. Пока неясно: на пострадавшего напали или всему виной его неосторожность.