Мужчина получил 9 лет строго режима за убийство знакомого топором

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении мужчины, которого признали виновным в убийстве знакомого в июле нынешнего года. Он получил девять лет строго режима, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Происшествие случилось в СНТ «Славяночка-1» под Павловском. Двое мужчин вместе распивали спиртные напитки. Между ними завязался конфликт, перешедший в драку. В итоге житель Петербурга убил оппонента при помощи топора и подручных предметов. По информации полиции, злоумышленник нанес мужчине не менее шести ударов по голове, пишет ИА «Невские Новости».

Подсудимый не признал свою вину. Он заявил, что вместе с ними на участке находились уроженцы Узбекистана, которые вскоре ушли со стройки.