Мужчина получил 25 лет колонии за тройное убийство в Ставрополье

Житель Ставрополья убил трех человек. Ему дали 25 лет тюрьмы. Об этом сообщило РИА ФАН.

По данным следствия, мужчина украл ружье у своего друга. Потом у него произошел конфликт с жителем города, и он застрелил его из ружья. Также мужчина пришел домой к своей знакомой. Там он убил ее мужа, а потом и саму женщину. После этого злоумышленник скрылся.

Нашли преступника только через несколько лет, когда его генотип занесли в базу данным. Его приговорили к 25 годам тюрьмы.