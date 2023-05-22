Происшествия 22 мая 2023, 16:36 Мужчина получил 13 лет колонии за смерть пасынка в Перми

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В Перми суд вынес приговор в отношении местного жителя, который до смерти забил своего малолетнего пасынка. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службе СУ СК по региону.

Как рассказали в ведомстве, мужчина на протяжении трех дней избивал ребенка руками, ногами и другими предметами. Мальчика доставили в больницу, однако спустя сутки он умер.

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Пермяка признали виновным в смерти ребенка и отправили его в колонию строгого режима на 13 лет.