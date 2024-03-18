18 марта 2024, 17:36
Мужчина получил 12 лет колонии за изнасилование и убийство девушки в 1999 году в Кургане
Суд вынес приговор 43-летнему мужчине по делу об убийстве и изнасиловании девушки на веранде детского сада в Кургане. Подробности сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.
Преступление было совершено весной 1999 года на улице Половинской. Работники учреждения обнаружили тело 19-летней гражданки. Тогда правоохранителям не удалось найти злоумышленника.
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Однако в 2023-м стражи порядка задержали причастного к расправе. Фигурант дал подробные показания. Ему назначили наказание в виде 12 лет и одного месяца лишения свободы в колонии строгого режима.
Убийства
Суд
Курган
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