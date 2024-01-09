Происшествия 09 января 2024, 18:40 Мужчина пойдет под суд в Москве за поджог общежития, где погибли люди СК завершил следствие по делу о гибели 7 человек при поджоге общежития в Москве РИА «Новости»

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В Москве завершили расследование уголовного дела о гибели семи человек в результате поджога общежития на Международной улице. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По информации ведомства, 21 февраля 2023 года 60-летний подозреваемый в нетрезвом состоянии поссорился с соседями в общежитии из-за шума в комнате. Позже на ее пороге он оставил мешок с одеждой, облил его легковоспламеняющейся жидкостью и поджег, после чего скрылся. В результате пожара погибли семь человек, в том числе двое детей, еще семеро получили вред здоровью различной степени тяжести.

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Мужчине предъявили обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса и арестовали его. Вину он не признал.

Следователи допросили более 100 свидетелей, приложили выводы экспертов, а также провели различных судебные экспертизы. Они собрали достаточно доказательств и подготовили уголовное дело для направления в суд.

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