Происшествия 15 ноября 2022, 12:48 Мужчина похитил у жителя Петербурга деньги и драгоценности на сумму в 37 млн рублей

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В Воронежской области полицейские задержали ранее судимого уроженца Ростовской области, который, находясь в Петербурге, проник в квартиру к местному жителю и украл у него деньги и драгоценности. Об этом сообщил сайт «Мегаполис».

Всего грабителю удалось вынести из квартиры 500 тысяч рублей, 300 тысяч долларов, 90 тысяч евро, коллекционные монеты и ювелирные изделия на 10 миллионов рублей, написали «Невские новости».

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На мужчину завели уголовное дело.

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