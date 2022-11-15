15 ноября 2022, 12:48
Мужчина похитил у жителя Петербурга деньги и драгоценности на сумму в 37 млн рублей
В Воронежской области полицейские задержали ранее судимого уроженца Ростовской области, который, находясь в Петербурге, проник в квартиру к местному жителю и украл у него деньги и драгоценности. Об этом сообщил сайт «Мегаполис».
Всего грабителю удалось вынести из квартиры 500 тысяч рублей, 300 тысяч долларов, 90 тысяч евро, коллекционные монеты и ювелирные изделия на 10 миллионов рублей, написали «Невские новости».
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На мужчину завели уголовное дело.
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Санкт-Петербург
Ограбления
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