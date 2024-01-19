Происшествия 19 января 2024, 12:19 Мужчина похитил телефон, упавший на рельсы в московском метро Полиция задержала мужчину, похитившего упавший на рельсы телефон в метро Москвы

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Полицейские столичного метро задержали мужчину, который на станции «Чкаловская» похитил упавший на рельсы телефон пассажира. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В ведомстве уточили, что уронивший мобильный 48-летний житель Подмосковья отправился за помощью, а в это время злоумышленник спустился с платформы и забрал гаджет себе.

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После просмотра записей с камер видеонаблюдения полицейские задержали 25-летнего приезжего мужчину. У него изъяли похищенное устройство. В ближайшее время телефон вернут владельцу.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации», — добавили в МВД.

Ранее грабитель вытащил из рук спящего мужчины телефон на вокзале в Москве.