Мужчина похитил серьги стоимостью 122 тыс руб в ювелирном магазине в Петербурге

В Санкт-Петербурге полиция разыскивает мужчину, который украл серьги за 122 тысячи рублей из ювелирного магазина в Приморском районе города. Об этом написал сайт 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным полиции, инцидент произошел в магазине на Комендантском проспекте. Злоумышленник попросил продавца показать ему золотые серьги, а после того как девушка вытащила их из-под прилавка, выхватил ювелирное изделие и выбежал из помещения.

На вид мужчине было около 30-40 лет. Он был одет в темные штаны, кепку и голубую ветровку с капюшоном, сообщило ИА Nation News.

После проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.