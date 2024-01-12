Происшествия 12 января 2024, 14:36 Мужчина похитил фигурки героев мультфильмов из магазина в Москве Мужчина вынес из магазина на северо-востоке Москвы фигурки героев мультфильмов РИА «Новости»

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Посетитель одного из супермаркетов на улице Широкой в Москве похитил несколько игрушечных фигурок героев мультипликационных фильмов и два ароматизатора. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По информации ведомства, мужчина убрал украденные товары на сумму более семи тысяч рублей в рукав куртки и попытался их вынести из магазина. На выходе у касс его остановили охранники и попросили пройти в комнату для досмотра. Тогда посетитель оказал сопротивление, достал из кармана перцовый баллончик и применил его против сотрудников.

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«Бабушкинская межрайонная прокуратура контролирует привлечение 43-летнего жителя столицы к уголовной ответственности по части второй статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации („Разбой“)», — добавили в пресс-службе.

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