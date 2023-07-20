Происшествия 20 июля 2023, 14:16 Мужчина похитил экскаватор в Ленинградской области и сбежал в Москву

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В Москве правоохранители задержали 21-летнего мужчину, который мог похитить экскаватор со строительной площадки в Ленинградской области. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу полиции Санкт-Петербурга.

Камеры видеонаблюдения, размещенные на территории строительной площадки, показали, как мужчина погрузил экскаватор на платформу эвакуатора и увез его в неизвестном направлении.

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Сообщается, что стоимость украденной техники составила 3,6 миллиона рублей. Расследование продолжается.