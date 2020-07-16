Мужчина похитил банкомат с 2,5 млн рублей из уфимского магазина

«Дерзкую кражу совершил злоумышленник в Уфе. Сотрудники полиции Ленинского района города разыскивают мужчину, который средь бела дня похитил банкомат из супермаркета», — приводит слова полицейских «Газета.ru».

Подозреваемый зашел в супермаркет в одежде рабочего, затем некоторое время изображал, что ремонтирует банкомат, потом погрузил его на тележку и спокойно вывез из магазина на глазах у посетителей и персонала.

Полиция возбудила дело о краже в особо крупном размере. Очевидцев происшествия просят помочь в установлении личности и поиске злоумышленника.