Мужчина погиб во время спуска на байдарках в Карелии

Двое туристов из Волгограда во время спуска на байдарках перевернулись. Это произошло на реке Шуя. Мужчинам не удалось преодолеть порог Кеняйкоски. Тело одного мужчины уже нашли. Об этом сообщило РИА ФАН.

На данный момент сотрудники Карельской республиканской аварийно-спасательной службы занимаются поисками второго мужчины. Они предполагают, что путешественник мог погибнуть, так как течение сорвало с него спасательный жилет. Мужчинам было 35 лет. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.