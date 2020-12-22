22 декабря 2020, 16:41
Мужчина погиб во время селфи в Подмосковье
Мужчина пытался сделать селфи на высоковольтной линии электропередачи в Химках и погиб от удара током. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по региону Ольгу Врадий.
По данным портала «Русская планета», молодому человеку было 20 лет. Его тело нашли в микрорайоне Сходня на улице Горная. По предварительным данным, он хотел сфотографировать на высоковольтной линии, и упал оттуда после удара током.