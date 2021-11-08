Мужчина погиб во время работы с пресс-формой на предприятии в Перми

Несчастный случай произошел с рабочим в Перми на предприятии. Во время работы с пресс-формой рабочему зажало голову, написал Ura.ru со ссылкой на сайт Госинспекции труда Пермского края.

«5 ноября при выполнении работ по наладке выдувной машины слесарю наладчику зажало голову в движущихся частях пресс-форм. В результате защемления головы работник получил травмы, несовместимые с жизнью», — говорится на сайте ведомства.

Сейчас правоохранители выясняют точные обстоятельства случившегося. Отмечается, что предприятие, где произошел несчастный случай, производит бытовые пластмассовые и оцинкованные изделия.