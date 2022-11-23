Происшествия 23 ноября 2022, 00:56 Мужчина погиб во время пожара в Ставропольском крае

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Серьезный пожар произошел в станице Лысогорской Георгиевского округа Ставропольского края. Частный дом сгорел на улице Победы. Об этом сообщил NewsTracker со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю.

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Как сообщили очевидцы случившегося, огонь моментально охватил дом. Пламя распространилось на площади в 50 квадратных метров. В результате возгорание полностью уничтожило здание. Спасатели обнаружили на пепелище тело мужчины, написал сайт kp.ru.