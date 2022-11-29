Происшествия 29 ноября 2022, 16:54 Мужчина погиб во время пожара в Нижнем Тагиле

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Пожар в девятиэтажном доме на улице Володарского в Нижнем Тагиле унес жизнь 35-летнего мужчины. Об этом написал Ura.ru.

Как рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области, владелец квартиры самовольно подключился к электроснабжению, поскольку его отключили за неуплату. Все это могло привести к замыканию проводки и, соответсвенно, к пожару, сообщили «Дни.ру».

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Сейчас правоохранители устанавливают точные обстоятельства случившегося.

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