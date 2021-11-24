Мужчина погиб во время пожара в ЯНАО

Пожар произошел в жилом двухэтажном доме в поселке Пангоды Надымского района ЯНАО. Из-за пожара скончался житель дома. Об этом сообщил «Север-Пресс» со ссылкой на противопожарную службу ЯНАО.

Ситуация произошла 23 ноября. Во время тушения пожара спасатели обнаружили на полу в комнате мужчину без сознания. Пострадавшего вынесли из здания и после передали медикам. Однако спасти его врачам не удалось, мужчина скончался. Причину смерти будут устанавливать в ходе судебно-медицинской медицины.

Огонь повредил помещение душевой комнаты площадью шесть квадратных метров. Кроме того, пострадали коридор первого и второго подъездов на общей площади 230 квадратных метров.