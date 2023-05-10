Происшествия 10 мая 2023, 17:03 Мужчина погиб во время пожара в Иванове

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В Иванове произошел пожар, жертвой которого стал один человек. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное МЧС.

Возгорание случилось накануне на Продольной улице. Загорелся частный дом. Огонь охватил площадь в 30 «квадратов». К тушению привлекли четыре единицы спецтехники и 23 спасателей. В результате погиб 47-летний мужчина. По предварительной информации, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем при курении.