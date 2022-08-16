Мужчина погиб во время пожара в Екатеринбурге

Пожар произошел в квартире многоэтажного дома в Екатеринбурге. Один человек погиб. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на очевидца.

По его словам, квартира загорелась на первом этаже. 10 человек самостоятельно покинули место происшествия.

«По предварительным данным, пожар произошел из-за того, что мужчина курил в квартире. Пожарные долго не могли попасть внутрь, спасти мужчину не удалось», — рассказал очевидец.

Огонь распространился на шесть квадратных метров. 10 спасателей потушили его.