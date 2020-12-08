Мужчина погиб во время пожара в доме в Ленобласти

По предварительной информации, обнаруженный труп принадлежит 65-летнему пенсионеру из областной деревни Реполка, сообщил сайт «Дни.ру». Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Отмечается, что похожий случай произошел в республике Башкортостан. В результате масштабного пожара на территории жилого дома три человека погибли.