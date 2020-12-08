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    08 декабря 2020, 17:52

    Мужчина погиб во время пожара в доме в Ленобласти

    Артур Блянихов

    В Ленинградской области во время разбора завалов дома нашли обгоревший труп мужчины. Об этом сообщило РИА ФАН.

    По предварительной информации, обнаруженный труп принадлежит 65-летнему пенсионеру из областной деревни Реполка, сообщил сайт «Дни.ру». Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

    Отмечается, что похожий случай произошел в республике Башкортостан. В результате масштабного пожара на территории жилого дома три человека погибли.