Происшествия 09 марта 2023, 22:10 Мужчина погиб во время пожара в частном доме в Пермском крае

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Серьезный пожар произошел в поселке Трун Чернушинского округа Пермского края. Там 7 марта загорелся частный дом. Об этом сообщил «Царьград».

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Пламя охватило площадь в 72 квадратных метра. К тушению привлекли 17 человек личного состава и пять единиц спецтехники. На месте происшествия спасатели обнаружили тело мужчины. По предварительным данным, возгорание спровоцировала неосторожность во время курения.