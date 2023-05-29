Происшествия 29 мая 2023, 16:13 Мужчина погиб во время попытки скрыться от полиции в Волгоградской области

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В городе Череповец Вологодской области во время попытки скрыть от полицейского преследования погиб 51-летний мужчина. Об этом сообщил сайт newizv.ru со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Случай произошел в ночное время суток 28 мая. Сотрудники ДПС попросили водителя Renault, который двигался без номеров, остановиться, однако тот лишь прибавил скорость. В попытке догнать нарушителя ПДД, полицейские выстрелили в колесо его машины. Мужчина потерял управление, влетел в дорожное ограждение и погиб при ударе.

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В правоохранительных органах рассказали, что погибший ранее привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования.