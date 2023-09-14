Происшествия 14 сентября 2023, 11:04 Мужчина погиб во время обстрела курского поселка Теткино Губернатор Старовойт сообщил о гибели мужчины при обстреле Теткина РИА «Новости»

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Водитель погрузчика получил смертельное ранение при обстреле поселка Теткино Глушковского района Курской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

Во время обстрела, по его данным, прилеты зафиксировали в районе спиртзавода. В результате пострадал один человек. На место вызвали скорую помощь, но мужчина умер до прибытия медиков.

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«Приношу глубокие соболезнования родственникам погибшего», — добавил Старовойт.

Он обратил внимание, что ВСУ также повторно обстреляли село Гордеевка Кореневского района. В населенном пункте насчитали 10 прилетов. Среди жителей никто не пострадал. Однако повреждения получила линия электроснабжения.

«Аварийные бригады приступят к ее восстановлению, когда появится возможность», — заключил губернатор Курской области.

О первом обстреле Гордеевки Старовойт сообщил около 09:19. По его данным, было нарушено водоснабжение села.