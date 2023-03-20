20 марта 2023, 23:02
Мужчина погиб в загоревшемся авто в Прикамье
В Пермском крае случилось возгорание, жертвой которого стал один человек. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональное МЧС.
Реклама
Пожар произошел накануне в селении Гамово. Вспыхнула машина, в результате чего погиб местный житель. К тушению привлекли четырех спасателей и одну единицу спецтехники. По предварительной версии, огонь возник из-за неисправности систем, механизмов и узлов автомобиля.
Пермский край
Пожары
Реклама
Реклама