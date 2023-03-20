Происшествия 20 марта 2023, 23:02 Мужчина погиб в загоревшемся авто в Прикамье

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В Пермском крае случилось возгорание, жертвой которого стал один человек. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональное МЧС.

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Пожар произошел накануне в селении Гамово. Вспыхнула машина, в результате чего погиб местный житель. К тушению привлекли четырех спасателей и одну единицу спецтехники. По предварительной версии, огонь возник из-за неисправности систем, механизмов и узлов автомобиля.