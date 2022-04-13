Мужчина погиб в сгоревшем автомобиле в Челябинской области

На днях в поле в Челябинской области обнаружили сгоревшую машину с человеческими останками внутри. Подробностями произошедшего с Ura.ru поделился источник в правоохранительных органах.

В полиции считают, что мужчина, чье тело нашли, и был хозяином автомобиля. По версии следствия, он поссорился с женой и уехал из дома на машине. Остановившись в поле, мужчина употребил наркотик, с чем, вероятно, и было связано возгорание машины.