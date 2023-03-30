Происшествия 30 марта 2023, 15:33 Мужчина погиб в результате взрыва электросамоката в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде следствие организовало проверку после гибели человека в результате взрыва электросамоката. Об инциденте рассказал сайт newsnn.ru со ссылкой на региональное СУ СКР.

Сообщается, что в квартире на улице Надежды Сусловой загорелся электросамокат, стоявший на подзарядке. Мужчина, находившийся в помещении, получил серьезные ожоги, а позже скончался в ожоговом центре ПИМУ.

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О других пострадавших информации нет.