26 июня 2023, 16:01
Мужчина погиб в результате столкновения иномарок в Татарстане
ДТП произошло в Спасском районе Татарстана. Там столкнулись две иномарки. Об этом сообщил Inkazan со ссылкой на пресс-службу МВД России по региону.
Авария случилась на 41-м километре автодороги Большие Матаки — Болгар. Водитель KIA не справился с управлением и врезался в Toyota, которая двигалась по встречной полосе.
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В результате водитель первой иномарки получил серьезные травмы. Он погиб на месте происшествия.
ДТП
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