Происшествия 26 июня 2023, 16:01 Мужчина погиб в результате столкновения иномарок в Татарстане

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ДТП произошло в Спасском районе Татарстана. Там столкнулись две иномарки. Об этом сообщил Inkazan со ссылкой на пресс-службу МВД России по региону.

Авария случилась на 41-м километре автодороги Большие Матаки — Болгар. Водитель KIA не справился с управлением и врезался в Toyota, которая двигалась по встречной полосе.

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В результате водитель первой иномарки получил серьезные травмы. Он погиб на месте происшествия.